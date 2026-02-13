Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve | Sto bene il mister mi ha dato tanta fiducia Noi non vediamo l’ora di giocare

Manuel Locatelli ha annunciato di sentirsi in forma e di avere la piena fiducia del mister, in vista della partita tra Inter e Juventus. Il centrocampista ha sottolineato l’entusiasmo della squadra, che aspetta con ansia di scendere in campo. La sfida di stasera rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, pronte a dare il massimo davanti a migliaia di tifosi a San Siro.

Nella conferenza stampa pre partita tra Cagliari e Juventus, il tecnico Pisacane ha condiviso le sue considerazioni sulla strategia da adottare contro i bianconeri.

Marco Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, in programma domani sera allo stadio San Siro, concentrandosi sulle sfide recenti e sull’importanza di mantenere alta la concentrazione.

