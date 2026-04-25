Un episodio inquietante si è verificato al liceo Galilei di Conegliano, dove un alunno minore ha mostrato un coltello durante le lezioni. Contestualmente, le autorità stanno approfondendo anche un caso di droga fuori dall’istituto, con la Procura di Treviso che ha avviato un’indagine sul giovane coinvolto. La situazione ha suscitato molte preoccupazioni tra studenti e genitori.

? Cosa sapere Un alunno minore esibisce un coltellino in classe al liceo Galilei di Conegliano.. La Procura di Treviso indaga sul minore mentre la Prefettura esamina il caso droga.. Un insegnante dell’istituto Galilei di Conegliano ha scoperto un alunno minorenne intento a mostrare un coltellino ai compagni di classe, scatenando l’intervento della Procura della di Treviso e del Commissariato locale. L’episodio, avvenuto tra i banchi di scuola, è iniziato quando il giovane studente ha deciso di vantarsi con gli altri ragazzi esibendo l’arma da taglio. La reazione immediata del docente, che si è accorto della presenza dell’oggetto proibito, ha permesso di sequestrare il coltellino e interrompere la situazione prima che potessero verificarsi feriti o aggressioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano, terrore al Galilei: coltello in classe e droga fuori dal liceo

Notizie correlate

Massa, coltello alla gola per un cellulare: terrore in via GalileiUn uomo è stato aggredito con un coltello alla gola martedì sera, intorno alle 23:30, mentre percorreva via Galilei a Massa.

Olbia, terrore nel night club: ferito con coltello e trascinato fuoriUn uomo è stato aggredito, ferito con un’arma bianca e poi trascinato fuori da un locale notturno a Olbia, portando i carabinieri all’arresto di un...