Massa coltello alla gola per un cellulare | terrore in via Galilei

Martedì sera, intorno alle 23:30, un uomo è stato aggredito in via Galilei a Massa. Durante l’episodio, un aggressore ha minacciato la vittima con un coltello e le ha chiesto il cellulare. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali feriti o arresti.

Un uomo è stato aggredito con un coltello alla gola martedì sera, intorno alle 23:30, mentre percorreva via Galilei a Massa. La vittima, un residente che stava passeggiando dopo una giornata di lavoro in ufficio, ha dovuto consegnare il proprio cellulare ai rapinatori per evitare conseguenze peggiori. Violenza urbana e degrado della sicurezza cittadina L'episodio non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per l'ordine pubblico nel territorio massese . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, coltello alla gola per un cellulare: terrore in via Galilei Punta il coltello alla gola della barista: “Dammi 100 euro”. Terrore in centro a Reggio EmiliaReggio Emilia, 5 febbraio 2026 – Rapina a mano armata al Bar Piccadilly di Viale Umberto I°. Leggi anche: “Mi hanno messo un coltello alla gola” Argomenti più discussi: Coltello alla gola in centro, minacciato e rapinato mentre passeggia: In trappola con la scusa di una sigaretta; Rapina a Massa: gli puntano un coltello alla gola mentre passeggia; Cattiva strada, adrenalina e solitudine ai margini di Bari; Omicidio Cumani, svolta nelle indagini: nuove accuse e prove chiave inchiodano il principale indagato. Coltello alla gola in centro. Minacciato e rapinato mentre passeggia: Serve più sicurezzaDrammatico episodio martedì intorno alle 23.30 in via Galilei. Professionista avvicinato con la scusa di una sigaretta e aggredito: Mi hanno strattonato e detto di dar loro tutto. Avevo solo il telef ... lanazione.it Né Doveri né Massa, designato a sorpresa l'arbitro italiano per il Mondiale 2026 Le scelte della Fifa sui 15 europei: ci sono due inglesi e due francesi Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento - facebook.com facebook PARLA MONSIGNOR MARIO VACCARI, IL VESCOVO-ULTRA’ DI MASSA CARRARA CHE LUNEDÌ SCORSO HA SEGUITO IL... x.com