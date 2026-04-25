Concerto di Kanye West anche la Cisl incalza il sindaco Massari | Parli lui col ministro Piantedosi

Il 25 aprile 2026 a Reggio Emilia, il sindaco ha inviato una lettera ufficiale al ministero dell’Interno per chiedere se intenda intervenire riguardo al concerto di un artista statunitense, che in passato ha pronunciato parole che alcuni hanno interpretato come un omaggio a Hitler. La Cisl ha poi invitato direttamente il primo cittadino a parlare con il ministro Piantedosi, sollecitando un intervento in merito.

Reggio Emilia, 25 aprile 2026 – “Il sindaco ha scritto una chiara lettera ufficiale al ministero dell’Interno, chiedendo se intenda intervenire come hanno fatto altri Paesi europei che non vogliono il rapper che inneggiava a Hitler?”. Rosamaria Papaleo, segretaria della Cisl Emilia centrale, torna a prendere posizione sul concerto di Kanye West (Ye) atteso a giugno alla Rcf Arena di Reggio per l’Hellwatt festival. La presa di posizione del sindacato arriva dopo giorni convulsi, durante i quali da diverse parti, anche dalla comunità ebraica reggiana, sono arrivate pressioni sul palazzo comunale e sugli organizzatori per cancellare l’esibizione del rapper.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Kanye West, anche la Cisl incalza il sindaco Massari: “Parli lui col ministro Piantedosi” Notizie correlate Leggi anche: Kanye West, critiche in Francia. E lui rinvia il live di Marsiglia. Fiano: “Intervenga Piantedosi” Kanye West, salta anche il concerto a MarsigliaSalta il concerto di Kanye West a Marsiglia atteso per il prossimo 11 giugno, è il secondo dopo quello di Londra. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kanye West, la diffida del Codacons: Annullare il concerto a Reggio Emilia; A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West; Altri Paesi UE annullano i concerti di Kanye West: tour a rischio?; Kanye West, polemiche per il concerto previsto a Reggio Emilia. Kanye West, polemiche per il concerto previsto a Reggio EmiliaDopo giorni di polemiche, il Regno Unito aveva vietato a Kanye West l’ingresso nel Paese e, di conseguenza, la partecipazione al Wireless Festival di Londra. Questo governo è fermamente al fianco del ... tg24.sky.it A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye WestIl concerto di Kanye West in programma il 18 luglio all’Hellwatt festival di Reggio Emilia dovrebbe essere uno dei pochi confermati del suo tour internazionale. Dovrebbe, perché nelle ultime settimane ... ilpost.it A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com Annullare il concerto di Kanye West a Reggio Emilia Ecco l'elenco dei nominativi che hanno firmato la petizione su change.org alla data del 23.04.2026 h.22.45. Sono 255! Per aderire al link: https://c.org/V4T6z75ctC facebook