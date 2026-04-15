Kanye West ha deciso di non esibirsi anche nel concerto previsto a Marsiglia, programmato per il 11 giugno. La cancellazione arriva a seguito di quella già annunciata per Londra. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La data di Marsiglia era tra gli eventi più attesi del suo tour europeo. La decisione ha suscitato reazioni tra i fan e gli organizzatori.

Salta il concerto di Kanye West a Marsiglia atteso per il prossimo 11 giugno, è il secondo dopo quello di Londra. Per ora la data a Reggio Emilia resta invariata Dopo chelo scorso 7 aprile è stato annullato il concerto a Londra di Kanye West, previsto per il 10 e il 12 luglio, il rapper ha deciso di annullare anche quello a Marsiglia. Quando è stata annunciata la sua partecipazione per giugno 2026 nella città francese ci sono state molte polemiche all’interno del governo. Diverse forze politiche hanno sottolineato che i suoi comportamenti non fossero adatti ad un palco così importante, volendo seguire la stessa line adottata dal Regno Unito che, per fargli annullare il concerto, gli ha revocato il visto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kanye West, salta anche il concerto a Marsiglia

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