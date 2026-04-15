Il concerto del rapper statunitense previsto per l’11 giugno allo Stade Vélodrome di Marsiglia è stato annullato. La decisione arriva dopo alcune critiche rivolte all’artista in Francia, senza dettagli specifici sulle motivazioni. La cancellazione della data francese segue di poco quella di un evento programmato in Italia, a Reggio Emilia, che è stato anch’esso annullato senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Sul caso si è espresso il ministro dell’interno, chiedendo un intervento.

Reggio Emilia, 15 aprile 2026 – Salta anche la data francese di Kenye West. Il concerto del rapper statunitense era previsto per l’11 giugno prossimo allo Stade Vélodrome di Marsiglia. Dopo la revoca del visto per bloccare la sua esibizione in Gran Bretagna, e le polemiche per l’esibizione prevista il 18 luglio a Campovolo, Kanye West ha creato il caos anche in Francia. E per sua dichiarazione: «Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso autonomamente di rinviare il mio show a Marsiglia, a data da destinarsi». «Kanye West non è il benvenuto al Vélodrome»: aveva detto nei giorni scorsi il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, sottolineando di non avere alcuna intenzione di trasformare la città «in una vetrina per chi promuove odio e nazismo».🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kanye West, critiche in Francia. E lui rinvia il live di Marsiglia. Fiano: “Intervenga Piantedosi”

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