Un motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è scivolato in un dirupo vicino alla strada. La caduta si è fermata grazie alla vegetazione presente sul pendio, alla quale si è aggrappato per evitare conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato l’uomo e lo hanno portato in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Ha perso il controllo della moto ed è precipitato nel dirupo sottostante alla strada, e qui si è salvato solo grazie alla prontezza di riflessi, che lo ha spinto ad aggrapparsi alla vegetazione. È il rocambolesco incidente avvenuto questa mattina a Lezzeno, in provincia di Como, sulla provinciale 23. Vittima dell’incidente, che si è per fortuna concluso senza conseguenze particolarmente gravi, un ragazzo di appena 16 anni, classe 2010. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della “due ruote”, e sbalzato dalla sella è finito nel dirupo. Un volo di almeno 14 metri, che poteva avere conseguenze peggiori per il ragazzo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con la moto nel dirupo . Lo salvano

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