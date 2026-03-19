scivola nel dirupo di rovi lo salvano da buio e gelo

Un uomo è scivolato per circa dieci metri in un dirupo ricoperto di rovi. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno recuperato prima che calasse la notte e si abbattessero freddo e oscurità. L’operazione di salvataggio si è conclusa con successo, evitando che la situazione peggiorasse. La persona è stata tratta in salvo e condotta in un luogo sicuro.

Scivola per dieci metri in un dirupo pieno di rovi, recuperato dai vigili del fuoco prima che calassero buio e freddo: pericolo scongiurato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Sassocorvaro, a pochi passi dalla struttura sanitaria. L’allarme è scattato alle 18,10, quando un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato lungo un pendio finendo in una scarpata per circa dieci metri. Un’area tutt’altro che semplice: terreno accidentato, vegetazione fitta e rovi che hanno reso subito complicate le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria con una squadra e due mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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