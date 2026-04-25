Comunità patrimoniali e partecipazione per il futuro del Mar Piccolo

È stato organizzato presso il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari il quarto incontro del percorso partecipativo dedicato al Mar Piccolo. L’evento fa parte del progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto” e ha visto la partecipazione di diverse comunità patrimoniali coinvolte nel territorio. L’obiettivo principale è discutere di strategie e iniziative per la tutela e lo sviluppo del mare interno.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto presso il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari il quarto laboratorio del percorso partecipativo dedicato al Mar Piccolo, inserito nel progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto”. L’incontro ha confermato il ruolo del confronto pubblico come strumento di analisi e condivisione di visioni sul futuro di un’area centrale per l’identità e il paesaggio cittadino. Il laboratorio, intitolato “Verso la Comunità Patrimoniale del Mar Piccolo. Esperienze e pratiche della Convenzione di Faro”, ha rappresentato una tappa significativa del percorso avviato nei mesi scorsi, ponendo al centro il rapporto tra patrimonio culturale, partecipazione e responsabilità collettiva.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Comunità patrimoniali e partecipazione per il futuro del Mar Piccolo Notizie correlate Mar Piccolo, al via i tavoli partecipativi per il futuro del territorioTarantini Time QuotidianoHa preso ufficialmente il via nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico... Mar Piccolo, al via i laboratori partecipativi per il futuro dell’areaTarantini Time QuotidianoÈ entrato nel vivo giovedì 26 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del...