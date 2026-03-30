Mar Piccolo al via i laboratori partecipativi per il futuro dell’area

Giovedì 26 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, sono iniziati i laboratori partecipativi dedicati al Mar Piccolo. L'iniziativa coinvolge cittadini e esperti per discutere il futuro dell'area e si svolge all’interno di un percorso che prevede incontri e confronti sul tema.

Tarantini Time Quotidiano È entrato nel vivo giovedì 26 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, il percorso dei laboratori partecipativi dedicati al Mar Piccolo. L’incontro ha rappresentato un passaggio significativo all’interno di un percorso già avviato, aprendo uno spazio di confronto tra cittadini, tecnici e istituzioni su uno dei contesti più identitari e delicati della città. L’obiettivo del laboratorio era offrire alla comunità un quadro conoscitivo unitario degli interventi che interessano il Mar Piccolo, rendendo più leggibile il complesso delle progettualità in corso e favorendo una partecipazione più consapevole. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Mar Piccolo, al via i laboratori partecipativi per il futuro dell’area Articoli correlati Mar Piccolo, al via i laboratori partecipativi per la tutela e la valorizzazione dell’areaTarantini Time QuotidianoPrendono il via a Taranto i laboratori partecipativi del progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e... Mar Piccolo, al via i tavoli partecipativi per il futuro del territorioTarantini Time QuotidianoHa preso ufficialmente il via nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico... Approfondimenti e contenuti su Mar Piccolo Temi più discussi: Mar Piccolo, al via il confronto sul futuro: laboratori partecipativi in corso; Secondo incontro dei Tavoli di Partecipazione per il Mar Piccolo; Il cammino partecipativo sul Mar Piccolo entra nel vivo con il nuovo tavolo del 26 marzo; Mar Piccolo, parte il confronto con la cittadinanza. Taranto, cozze dal Mar Piccolo al Mar Grande: Le spostiamo per curarle dagli effetti dell'inquinamentoUna cura in Mar Grande per far diminuire gli inquinanti e purificare il prodotto. Spostare le cozze di Taranto quando sono ancora piccole, sotto forma di seme, dal sito più inquinato, il primo seno ... bari.repubblica.it Taranto, fiamme in via Mar Piccolo al rione Tamburi. I residenti alla Gazzetta: «Non ce la facciamo più»Fuoco in via Mar Piccolo al quartiere Tamburi. L’incendio ha interessato l’area verde che separa la strada dal binario su cui passa il treno regionale per Brindisi. Sul posto i Vigili del Fuoco che ... lagazzettadelmezzogiorno.it È entrato nel vivo giovedì 26 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, il percorso dei laboratori partecipativi dedicati al Mar Piccolo. L’incontro ha rappresentato un passaggio significativo all’inter - facebook.com facebook Segnali positivi nel primo seno del Mar Piccolo: migliorano i parametri delle cozze, possibile revisione delle restrizioni. x.com