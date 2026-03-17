Nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari a Taranto, sono iniziati sette tavoli di partecipazione dedicati al futuro del Mar Piccolo. L’evento coinvolge rappresentanti locali e cittadini che si riuniscono per discutere delle prospettive del territorio. L’iniziativa si svolge nella cornice della città vecchia di Taranto, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte.

Tarantini Time Quotidiano Ha preso ufficialmente il via nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, nella sala conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, nel cuore della città vecchia di Taranto, il percorso dei sette Tavoli di Partecipazione dedicati al futuro del Mar Piccolo. L’iniziativa segna una nuova fase del progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto”, sostenuto dalla legge regionale sulla partecipazione, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa su uno dei luoghi più simbolici e delicati del territorio ionico. Ad aprire i lavori, coordinati dal facilitatore Francesco Vergallo, sono stati la professoressa Maria Casola, responsabile scientifica del progetto, e il direttore del Dipartimento Jonico, professor Paolo Pardolesi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mar Piccolo, al via i tavoli partecipativi per il futuro del territorio

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