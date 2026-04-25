Comunali a Procida e Lacco Ameno | presentate le liste dei candidati

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, a Procida e Lacco Ameno sono state presentate ufficialmente le liste dei candidati. Le due località delle isole del Golfo di Napoli si preparano alla campagna elettorale, con i rispettivi schieramenti che hanno reso pubblici i nomi dei partecipanti. La fase delle candidature è iniziata, segnando l’avvio di un periodo di confronto tra le forze politiche locali.

Procida e Lacco Ameno si avvicinano al voto amministrativo del 2026 con la presentazione ufficiale delle liste e l'avvio della campagna elettorale nei due Comuni delle isole del Golfo di Napoli. Stamattina, nelle sedi municipali, sono state presentate le liste in corsa per l'appuntamento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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