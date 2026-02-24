La campagna elettorale si accende Ecolò | Primarie o addio coalizione

La richiesta di Ecolò di tenere primarie il 29 marzo nasce dalla volontà di coinvolgere i cittadini nella scelta del candidato. La proposta si scontra con le resistenze di altri esponenti politici, che preferiscono decidere in modo più rapido. La decisione finale influenzerà il futuro della coalizione e il percorso delle prossime elezioni. La candidatura di Beatrice Corsi, attuale assessora all’Ambiente, resta al centro del dibattito. La questione rimane aperta e ancora senza risposta definitiva.

Ecolò torna a chiedere le primarie e, nel caso dovessero essere organizzate il prossimo 29 marzo, ha già una candidata a disposizione: l’attuale assessora all’Ambiente Beatrice Corsi. L’affollata assemblea promossa, due sere fa, alla Casa del popolo di Colonnata ha confermato i malumori per i nomi di alcuni candidati emersi, a discussione ancora in corso, nella coalizione di maggioranza e per l’apprezzamento espresso all’assessore Damiano Sforzi sia dall’ex sindaco Lorenzo Falchi di Sinistra Italiana che dal presidente della Regione Eugenio Giani del Pd: "Le fughe in avanti, gli appelli spontanei e gli interventi a mezzo stampa, nel momento in cui i partiti della coalizione si sono impegnati a cercare un nome unitario per il candidato sindaco – ha spiegato Corsi – ci hanno spiazzati e amareggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sforzi divide la coalizione. Ecolò vuole le primarieL’ex sindaco Lorenzo Falchi ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Damiano Sforzi, causando divisioni nella coalizione di maggioranza.

La coalizione civica Pettinari apre la campagna elettorale bis e presenta le linee programmaticheLa coalizione civica Pettinari dà il via alla sua campagna elettorale con un incontro pubblico sabato 16 gennaio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum giustizia: inizia la campagna con il faccia a faccia Nordio-Conte; Referendum, avvocati contro magistrati: 'Nei tribunali non si fa campagna elettorale'; Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani: Ripopolamento e statuto speciale; Com’è che Zanni utilizza il logo di Confabitare per la sua campagna elettorale.

Messina, la campagna elettorale si infiamma. Siracusano a Scurria: Liberiamo la città dalla dittatura. La replica di Pergolizzi: Rispetti la volontà popolareIl sottosegretario sui social ha videochiamato il neo candidato del centrodestra. Il presidente del Consiglio comunale: Espressione grave, Messina non ha bisogno di essere liberata ... messina.gazzettadelsud.it

Referendum, la campagna elettorale al via: subito un faccia a faccia Nordio-Conte. A destra in coro: Non è un voto sul governoE’ Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, che per galvanizzare comprensibilmente la base elettorale alza l’asticella: il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è la scelta più important ... ilfattoquotidiano.it