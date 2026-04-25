Compra un casale a Morro d' Alba ma l' ex propietaria denuncia | Rubate le mie olive Il furto è fake viene condannata

Un acquirente ha acquistato un casale a Morro d’Alba per 190 mila euro, ma al momento del trasferimento ha riscontrato numerosi danni, tra cui il furto di alcune tegole. La proprietaria precedente ha denunciato il furto di olive, ma la vicenda si è conclusa con una condanna per la falsa denuncia. La questione riguarda anche il valore complessivo dell’immobile e i danni riscontrati dall’acquirente.

MORRO D’ALBA Compra un casale a Morro d’Alba per 190mila euro ma quando lo rileva trova danni ovunque, riscontrando pure il furto di alcune tegole. I sospetti? Sulla vecchia proprietaria, una 56enne finita a processo dopo la serie di denunce sporte dalla nuova famiglia di proprietari, rappresentata da una 49enne olandese. I reati L’imputata, difesa dall’avvocato Paolo Tartuferi, doveva rispondere di simulazione di reato, furto, violazione di domicilio e danneggiamenti. Ieri mattina, il giudice Luca Zampetti l’ha condannata solo per il primo reato: otto mesi, pena sospesa. Stando alla ricostruzione della procura, aveva denunciato il furto di un carico di olive.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Compra un casale a Morro d'Alba, ma l'ex propietaria denuncia: «Rubate le mie olive». Il furto è fake, viene condannata Notizie correlate «Di tutte le tavole da snowboard sono state rubate solo le mie»: Perathoner racconta a Open lo strano furto subito alle paralimpiadiPuò un atleta che vince l’oro tornare a casa con l’amaro in bocca? Sì, se durante la cerimonia di premiazione, proprio mentre canta l’inno di Mameli,... Condannata per furto, 58enne viene portata in carcere ad espiaere la sua penaSono stati carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, nella giornata di martedì 14 aprile, a trarre in arresto una 58enne italiana, già... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Compra un casale a Morro d'Alba, ma l'ex propietaria denuncia: Rubate le mie olive. Il furto è fake, viene condannata; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti; Vitruvio sarà un motore propulsore. Fano, agli Stati generali l’impegno del presidente della commissione cultura alla Camera Mollicone; Fiumicino porta sul mondo. Gli Stati Uniti si avvicinano con un solo biglietto. In arrivo il patto tra Dat e Ita. Compra un casale a Morro d'Alba, ma l'ex propietaria denuncia: «Rubate le mie olive». Il furto è fake, viene condannataMORRO D’ALBA Compra un casale a Morro d’Alba per 190mila euro ma quando lo rileva trova danni ovunque, riscontrando pure il furto di alcune tegole. I sospetti? Sulla ... corriereadriatico.it "Il mondo è cambiato, la gente compra online. E poi davanti ci ha aperto l'Esselunga con il suo bar...". Il 24 aprile è stato l'ultimo giorno per lo storico bar Piave di Albaro. La titolare Paola Devoti ha avvisato i clienti con un cartello. "Non me la sentivo di parlare". - facebook.com facebook