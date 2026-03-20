Di tutte le tavole da snowboard sono state rubate solo le mie | Perathoner racconta a Open lo strano furto subito alle paralimpiadi

Un atleta paralimpico ha vissuto un episodio insolito alle recenti gare: durante la cerimonia di premiazione, mentre cantava l’inno nazionale, sono state rubate le sue due tavole da snowboard. L’atleta ha spiegato che tra tutte le tavole presenti, solo le sue sono state sottratte, lasciandolo con un senso di delusione nonostante il successo sportivo. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

Può un atleta che vince l’oro tornare a casa con l’amaro in bocca? Sì, se durante la cerimonia di premiazione, proprio mentre canta l’inno di Mameli, qualcuno gli ruba le sue due tavole da snowboard. È successo a Emanuel Perathoner, snowboarder bolzanino che ha partecipato alle paralimpiadi di Milano-Cortina conquistando il primo posto del podio in due gare. Perathoner ha lanciato un appello sui social per ritrovare la sua attrezzatura e ha raccontato a Open quello che è successo. Com’è avvenuto il furto? «Venerdì ero alla premiazione della gara di Blanked Slalom: i miei allenatori si sono occupati di portare via tutta l’attrezzatura e depositarla insieme a quella dei miei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Emanuel Perathoner, furto alle Paralimpiadi di Milano-Cortina: rubate due tavole da snow durante la premiazioneIl campione azzurro di boardercross e banked slalom denuncia il furto sui social: tra i pezzi rubati un attacco di cui esistono solo due esemplari al...

Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner(Adnkronos) – Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner.

Come scegliere la tavola da snowboard in base a livello, stile e terreno

Contenuti utili per approfondire Di tutte le tavole da snowboard sono...

Temi più discussi: Perathoner, rubate le tavole dello snowboarder azzurro oro alle Paralimpiadi; Emanuel Perathoner derubato a Cortina alla premiazione delle Paralimpiadi: Aiutatemi a ritrovare le mie tavole da snowboard; Paralimpiadi, rubati due snowboard del medagliato azzurro Perathoner: Tavole e attacchi sono pezzi rari: se qualcuno le ha viste mi contatti; Perathoner, doppio oro paralimpico e doppio furto: rubate le tavole del campione a Cortina.

Milano Cortina, Perathoner: Mi hanno rubato le tavole durante la premiazioneIl campione paralimpico fa un appello sui social: Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi. Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gl ... altoadige.it

Il campione paralimpico Perathoner: Mi hanno rubato le tavole da snowboard! Vi prego di...Il campione paralimpico Emanuel Perathoner è stato derubato dei suoi snowboard. A renderlo noto è lo stesso 39enne bolzanino, grande protagonista alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dov ... tuttosport.com

La gioia per la doppia medaglia paralimpica macchiata da un vile furto. Succede a Emanuel Perathoner, l'altoatesino 39enne pluricampione di snowboard che ha partecipato a Cortina alle Paralimpiadi concluse domenica scorsa. - facebook.com facebook

Perathoner: 'Mi hanno rubato gli snowboard durante la premiazione'. Appello sui social del pluricampione paralimpico. #ANSA x.com