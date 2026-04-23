Big Tech sfida l’Europa: continuerà ad accedere ai messaggi privati per proteggere i minori. Ma la deroga è scaduta Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tipiche della sua professionalità, ma si espande a un concetto circolare di recupero poiché da sempre i farmacisti sono molto attenti alla sostenibilità. Non pensano solamente alla salute del cittadino, ma anche a tutto quanto può essere utile in ottica ambiente".🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche il cinema ha contribuito al successo mondiale della Vespa Piaggio

Notizie correlate

Leggi anche: La Vespa Piaggio 4 tempi diventerà patrimonio culturale

Accadde oggi: 29 marzo, dalla Piaggio nasce la VespaNel 1884 il poco più che ventenne Rinaldo Piaggio decise di fondare l’omonima azienda, la rinomata Piaggio, per la creazione di un prodotto...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Blog | Anche il cinema ha contribuito al successo mondiale della Vespa Piaggio; Vespa nei film, da Vacanze Romane a Caro diario; Vespa, 80 anni di stile: ecco l'icona italiana di libertà globale; La Vespa compie 80 anni: lo scooter Piaggio icona di stile e simbolo dell’Italia nel mondo.

Anche il cinema ha contribuito al successo mondiale della Vespa PiaggioRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario ... ilfattoquotidiano.it

Vespa, 80 anni di stile e Made in Italy: la scintilla geniale che ha messo il mondo su due ruoteDal brevetto del 1946 all’icona globale: storia glamour della Vespa, tra design rivoluzionario, cinema e celebrità che l’hanno resa immortale View on euronews ... msn.com

Buon proseguimento di giornata Gruppo Questa immagine mostra una bellissima opera raffigurante la mitica Vespa Piaggio, realizzata interamente a mano da un pensionato genovese che mi ha concesso il permesso di fotografarla . Questa opera si tro - facebook.com facebook