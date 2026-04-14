Pontedera fiamme in un appartamento al Villaggio Piaggio | residenti evacuati

Nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento nel Villaggio Piaggio a Pontedera, provocando l’evacuazione dei residenti della zona. Le fiamme sono divampate in un’abitazione situata in piazza Donna Paola Piaggio, creando momenti di apprensione tra le persone che vivono nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile al Villaggio Piaggio a Pontedera dove è divampato un incendio all'interno di un'abitazione in piazza Donna Paola Piaggio. Le fiamme hanno interessato la camera da letto di un appartamento posto al secondo piano. Sul posto sono intervenuti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Incendio in un condominio di Pontedera, donna morta in casa tra le fiamme: evacuati tutti gli altri residentiUn incendio si è propagato in un condominio a Pontedera, nel Pisano, una donna è morta tra le fiamme che si sono sviluppate all’interno di... Furgone in fiamme in viale Piaggio a PontederaFurgone in fiamme nella serata di ieri, 19 gennaio, in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. Nel quadro di Ponte di parole, domani sabato 10, alle ore 19.30, agli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio (traversa di via XXIV maggio), Mario Biagini legge e commenta LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO di Giacomo Leopardi. Un manifesto poetico e polit - facebook.com facebook