Comunicato Stampa | Frodi in forte espansione prevenzione in ritardo | i dati del nuovo report Experian

Le imprese si trovano di fronte a una minaccia di frode senza precedenti e in continua evoluzione. In Italia, ben il Sulla base delle risposte di quasi mille professionisti della gestione e prevenzione frodi in nove paesi in EMEA e APAC, tra cui Australia, Danimarca, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Sudafrica e Spagna, lo studio rivela una crescente difficoltà nella prevenzione delle frodi. Le tipologie di frode differiscono in base ai settori: se ingegneria sociale e furto di identità appaiono in aumento nei servizi finanziari e nelle telecomunicazioni, “friendly fraud” e abuso dei rimborsi sono in crescita nell'eCommerce. In Italia, il Machine Learning viene valorizzato soprattutto per il suo impatto sulla customer experience: il “La frode non è mai stata un fenomeno statico: evolve di continuo e oggi lo fa con una velocità senza precedenti”, ha dichiarato La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Dati Experian: i giovani ridefiniscono il credito in Italia con un'esplosione del BNPL (+54%)La crescita del Buy Now Pay Later (BNPL) in Italia segna un nuovo modo di fare acquisti tra i giovani.

Comunicato Stampa: Experian Italia: BNPL a +56,7% su base annua, picco del +44,7% nella settimana del Black FridayNel novembre 2025, il mercato italiano del credito ha evidenziato una forte crescita del segmento Buy Now Pay Later (BNPL), con un aumento del +56,7% rispetto all'anno precedente.

Argomenti discussi: + + + Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 nuovi siti internet - Comunicato stampa del 20 febbraio 2026 + + +; #Empact Italia: cooperazione internazionale nel contrasto alle frodi online; ?Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: il San Giovanni Bosco trasformato in una centrale delle truffe; Kaspersky: come individuare ed evitare le truffe durante gli sport invernali.

Pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani relativo alla riunione dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, svoltasi... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 162 x.com