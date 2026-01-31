Competenze digitali un giovane italiano su tre non raggiunge il livello base | il paradosso dei nativi digitali secondo Eurostat

In Italia, più di un giovane su tre non ha ancora raggiunto un livello minimo di competenze digitali. I dati Eurostat del 2025 mostrano che il Paese fatica a colmare il divario con il resto d’Europa, con il 54,3% della popolazione che possiede competenze di base. Un paradosso, considerando che viviamo in un’epoca in cui la tecnologia è ovunque e i nativi digitali sono considerati i più preparati.

I dati Eurostat, relativi al 2025, confermano un ritardo strutturale dell'Italia nelle competenze digitali, con il 54,3% della popolazione che possiede competenze almeno di base, contro una media europea del 60,4%. Il gap di 6 punti percentuali rappresenta un divario significativo, anche se il dato italiano mostra un miglioramento rispetto all'anno precedente. L'Italia si colloca nella parte bassa della classifica europea, precedendo solo Romania (46%), Bulgaria (52,3%), Polonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Grecia e Slovenia. La situazione dei giovani tra 16 e 29 anni rivela un paradosso preoccupante: nonostante siano considerati "nativi digitali", il 30,9% di questa fascia d'età non possiede competenze digitali adeguate.

