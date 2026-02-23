Benedetta Rossi e il marito in Messico | Stiamo bene non siamo bloccati Oggi siamo riusciti a spostarci

Benedetta Rossi e suo marito hanno condiviso su Instagram che si trovano in Messico e stanno bene, nonostante le tensioni provocate dalla morte di un narcotrafficante locale. La coppia ha spiegato di essere riusciti a muoversi liberamente tra le strade della regione, nonostante il clima di tensione e i disordini. Un dettaglio concreto è che sono riusciti a visitare un mercato locale senza problemi, rassicurando i loro follower sulla loro sicurezza.

Con una storia pubblicata su Instagram, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno rassicurato i followers sulle loro condizioni in Messico, dove l'uccisione del narcotrafficante "El Mancho" ha causato violenza e caos. "Stiamo bene, non siamo bloccati. Ci hanno tranquillizzato e siamo partiti", ha spiegato la food blogger. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura in vacanza per Benedetta Rossi e il marito Marco: “Siamo bloccati qui”. Situazione delicataBenedetta Rossi e suo marito Marco si trovano bloccati in vacanza a causa di un imprevisto che ha impedito loro di lasciare la località.

“C’è una guerra tra narcotrafficanti ed esercito, ci sono incendi di auto e camion”: Benedetta Rossi e il marito bloccati in Messico dopo la morte di El MenchoBenedetta Rossi e suo marito sono rimasti bloccati in Messico a causa di un’operazione militare contro un cartello criminale, dopo la morte di El Mencho.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: La torta fredda wafer e caffè di Benedetta Rossi ha fatto impazzire tutti: è meglio del tiramisù; A Firenze un’antica villa si trasforma in una club house contemporanea, dal fascino folk e coloratissima; Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, Benedetta Porcaroli e Roberto Bolle gli ospiti; Imposta di registro su provvedimenti giudiziari: Pirola vince in cassazione per Aareal Bank.

L’influencer Benedetta Rossi e il marito rassicurano i fan: In Messico siamo al sicuro nonostante le violenze dopo la morte di El MenchoLa celebre food blogger Benedetta Rossi e suo marito si trovano attualmente in Messico e in un video sui social hanno voluto tranquillizzare i milioni di follower ... dire.it

Guerra tra narcos e polizia in messico dopo l'uccisione de El Mencho, apprensione per Benedetta Rossi e il marito in vacanzaCaos in Messico dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, capo della banda criminale più temuta e narcotrafficante più ricercato del mondo. La reazione ... corriereadriatico.it

Benedetta Rossi e Marco rassicurano i follower: "siamo in una zona abbastanza tranquilla del Messico ma staremo comunque attenti" Ecco che cosa sta succedendo https://www.ultimenotizieflash.com/curiosita/news-dal-mondo/paura-per-benedetta-rossi-e- - facebook.com facebook