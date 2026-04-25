All’inizio di ogni stagione, molte persone si trovano a fronteggiare il classico senso di sgomento di fronte all’armadio, anche quando questo è ricco di capi. La sensazione di non avere niente da indossare sembra colpire più spesso di quanto si possa immaginare, portando a esclamazioni di frustrazione. Questa situazione si ripete ogni volta che si desidera un cambiamento, lasciando inalterata la relazione con i vestiti e creando un senso di insoddisfazione.

S ullo sgomento che prende a inizio stagione e che porta a esclamare affrante, davanti a un armadio abbondante, bello e ben assortito, “non ho niente da mettere”, vale la pena interrogarsi. Non perché sia una delle domande più urgenti del momento. Ma perché, per la sua frivolezza, questa maestosa bugia è un’ottima distrazione. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Leggi anche › Le idee shopping moda di aprile 2026, dal trench tropicale al tailleur primaverile ultra chic Una recente ricerca, promossa dal sito di moda di seconda mano Vestiaire Collective con lo studio WRÅD tra più di cinquemila suoi utenti nel mondo, ha indagato gli aspetti psicologici che portano a questo evidente sfasamento percettivo: sai di avere l’armadio pieno, eppure non trovi niente.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come nelle storie d’amore, la relazione che abbiamo con i vestiti si affievolisce veloce. C’è voglia di nuovo...

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