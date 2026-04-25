Coltello venduto a un 13enne | il bazar di Colorno rischia la chiusura

A Colorno, un bazar è stato coinvolto in un episodio che potrebbe portare alla sua chiusura. È stato venduto un coltello da cucina a un ragazzo di 13 anni, un fatto che ha attirato l’attenzione delle autorità. Il negozio potrebbe dover affrontare sanzioni che arrivano fino a tre mila euro, a seconda delle normative vigenti. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla vendita di oggetti affilati a minorenni.

? Cosa sapere Colorno, 8 aprile: venduto coltello da cucina a un ragazzo di 13 anni.. Il titolare del bazar rischia sanzioni fino a 3.000 euro e sospensione licenza.. L’8 aprile scorso, un ragazzo di 13 anni è tornato a casa con un grosso coltello da cucina acquistato in un bazar di Colorno, scatenando l’intervento dei Carabinieri della Stazione locale dopo la segnalazione di una madre allarmata. Il pomeriggio dell’episodio ha una donna scoprire l’oggetto pericoloso nelle mani del figlio, il quale aveva giustificato l’acquisto spiegando di averlo preso per puro divertimento in un negozio di articoli vari del centro. La genitore, colpita dalla scoperta, non ha esitato: si è recata immediatamente insieme al giovane presso l’esercizio commerciale per chiedere chiarimenti, chiamando contemporaneamente il numero di emergenza 112.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltello venduto a un 13enne: il bazar di Colorno rischia la chiusura Notizie correlate Bergamo: il 13enne in diretta Telegram prima di aggredire la docente con un coltelloAveva avviato una diretta su Telegram il 13enne che ha aggredito con un grosso coltello la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, di 57 anni... Colle della Trinità: "Il parco rischia di essere venduto""Il Parco Colle della Trinità, area di grande valore ambientale e storico, è oggi al centro di una possibile dismissione a seguito della liquidazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Colorno, vende grosso coltello da cucina a un minorenne: negoziante multato; Vende un grosso coltello da cucina a un minorenne: multato negoziante a Colorno; Vende un grosso coltello da cucina a un 13enne: sanzionato il titolare del negozio; Coltello Giapponese Ko?i Kiritsuke KP27634 | L'Arte del Taglio. A Colorno i Carabinieri hanno sanzionato un’attività commerciale per aver venduto un grosso coltello da cucina a un minorenne, applicando il nuovo decreto sicurezza che vieta in modo assoluto la cessione di armi bianche ai minori. L’episodio è emerso dop - facebook.com facebook