Un ragazzo di 13 anni ha trasmesso una diretta su Telegram prima di aggredire con un coltello la docente di francese alla scuola media Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto una insegnante di 57 anni. La polizia sta indagando sull’accaduto e sull’attività del giovane prima dell’aggressione.

Aveva avviato una diretta su Telegram il 13enne che ha aggredito con un grosso coltello la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, di 57 anni alla scuola media Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. E’ quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura per i minorenni di Brescia. Gli investigatori hanno eseguito delle perquisizioni nelle abitazioni dei genitori del giovane, che sono separati. In una questa sarebbero stati trovati prodotti chimici in modalità sospette. L’ipotesi è che il 13enne avrebbe potuto fabbricare dei piccoli ordigni esplosivi. Le condizioni dell'insegnate accoltellata stamani al collo e all’addome restano serie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bergamo: il 13enne in diretta Telegram prima di aggredire la docente con un coltello

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