Colle della Trinità | Il parco rischia di essere venduto

Il Parco Colle della Trinità, conosciuto per il suo patrimonio ambientale e storico, potrebbe essere presto venduto. La notizia arriva in seguito alla liquidazione delle Comunità Montane, che gestivano l’area. La decisione di cederne la proprietà ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni e i residenti locali. Attualmente, non ci sono ancora conferme ufficiali sulle tempistiche o le modalità della possibile vendita.

"Il Parco Colle della Trinità, area di grande valore ambientale e storico, è oggi al centro di una possibile dismissione a seguito della liquidazione delle Comunità Montane". Lo annunciano l’Associazione Colle della Trinità e Italia Nostra (Sezione Perugia): la notizia ha innescato una crescente attenzione tra cittadini e associazioni del territorio, che temono il passaggio del polmone verde dalle mani pubbliche a quelle private. "Nella zona sommitale del colle, dove alcuni studiosi hanno ipotizzato la presenza di un’antica ara etrusca, si estende un parco frequentato da famiglie, scuole e appassionati di natura. Un patrimonio collettivo che negli ultimi trent’anni è stato interessato da vicende amministrative complesse - scrivono gli ambientalisti -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle della Trinità: "Il parco rischia di essere venduto" Notizie correlate Inaugurato "Colle Adventure", il parco avventura di Colle San MagnoSi è svolta ieri, domenica 22 marzo, l’inaugurazione di Colle Adventure, il nuovo parco avventura immerso nel verde di Colle San Magno. «Isola greca rischia di essere attaccata», l'allarme della Nato. Ecco quali possono essere colpite dai missili iranianiLe vacanze nelle stupende isole della Grecia? Potrebbero non essere così tranquille nel 2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Colle della Trinità: Il parco rischia di essere venduto; Steve Gunn in concerto domani nell’ex chiesa della Trinità a Collestatte; Vallepietra, grande prestazione per Francesco Adduci Colle: primo nella Master 3 e terzo assoluto alla cronoscalata; L'IIS San Benedetto di Cassino a Roma al Senato della Repubblica. Situato in una posizione privilegiata sulla sommità della celebre Scalinata di Trinità dei Monti, Hotel de la Ville, Rome rappresenta una delle strutture ricettive più affascinanti della città eterna. Leggi l’articolo completo su Food and Travel Italia #roccofortehotels - facebook.com facebook