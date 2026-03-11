Al supermercato ruba sette bottiglie di liquore e oltrepassa le casse senza pagare

Un uomo è stato fermato dopo aver sottratto sette bottiglie di liquore all’interno di un supermercato e aver oltrepassato le casse senza pagare. I dipendenti hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto e lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’uomo ora si trova a disposizione delle autorità per gli accertamenti di rito.

Arrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile di un furto commesso all'interno di un supermercato. A Formia i carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato un cittadino ucraino di 50 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. La pattuglia è intervenuta in seguito a.