Scontro tra due auto poi viene travolta anche una bici | ragazzo muore sul colpo

Un intreccio di lamiere e traiettorie impazzite ha avuto un esito drammatico per un giovane ciclista, lungo una strada secondaria nelle campagne di Goito (Mn). L’incidente è avvenuto mercoledì verso le 14.30 in via Santa Maria Colombare, dove il ragazzo, 26 anni, stava pedalando quando si è trovato improvvisamente coinvolto nello scontro tra due automobili. L’urto tra i veicoli è stato particolarmente violento: entrambi sono finiti fuori dalla carreggiata, uno da un lato e l’altro sul versante opposto, con una delle auto che ha finito per schiantarsi contro una pianta. Proprio il movimento incontrollato seguito alla collisione avrebbe portato una delle vetture a investire il ciclista, che non ha avuto alcuna possibilità di evitare l’impatto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

