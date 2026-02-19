Scontro tra due auto poi viene travolta anche una bici | ragazzo muore sul colpo
Un incidente tra due auto ha causato la morte di un giovane ciclista a Goito, in provincia di Mantova. Le auto si sono scontrate violentemente, e uno dei veicoli ha travolto il ragazzo, che pedalava lungo una strada secondaria. La scena si è riempita di frammenti di vetro e pezzi di lamiera, mentre i soccorsi sono arrivati sul posto. Il giovane è morto sul colpo, senza lasciare scampo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, che ha sconvolto la comunità locale.
Un intreccio di lamiere e traiettorie impazzite ha avuto un esito drammatico per un giovane ciclista, lungo una strada secondaria nelle campagne di Goito (Mn). L’incidente è avvenuto mercoledì verso le 14.30 in via Santa Maria Colombare, dove il ragazzo, 26 anni, stava pedalando quando si è trovato improvvisamente coinvolto nello scontro tra due automobili. L’urto tra i veicoli è stato particolarmente violento: entrambi sono finiti fuori dalla carreggiata, uno da un lato e l’altro sul versante opposto, con una delle auto che ha finito per schiantarsi contro una pianta. Proprio il movimento incontrollato seguito alla collisione avrebbe portato una delle vetture a investire il ciclista, che non ha avuto alcuna possibilità di evitare l’impatto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
