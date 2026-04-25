Colpito da un malore cade nelle acque del Naviglio | gravissimo

Un uomo è stato colpito da un malore improvviso e caduto nelle acque di un canale. Un suo amico, testimone dell’incidente, si è tuffato nel Naviglio per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in condizioni gravi. La scena si è svolta questa mattina in una zona frequentata da passanti. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore e sull’accaduto.

Il malore improvviso e la caduta in acqua. L’amico che non si tira indietro, si tuffa nelle acque del Naviglio e lo salva. Infine la corsa, disperata, al pronto soccorso.Un pescatore di 63 anni è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale di Legnano dopo essersi sentito male ed essere.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Morto il sub colpito da malore nelle acque del MoregalloNon ce l'ha fatta il sub di 67 anni che nella mattinata di domenica 1 febbraio era stato soccorso in codice rosso nelle acque del Moregallo a... Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio. Salvata dall’intervento dei vigili del fuocoVigili del Fuoco al lavoro nella mattinata di mattina per recuperare dalle acque del Naviglio Grande una volpe in difficoltà. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpito da un malore improvviso: uomo soccorso dall'eliambulanza - BresciaToday; Colpito da un malore mentre è alla guida del suo camion, 45enne muore in ospedale; Valsugana, colpito da un malore fatale mentre apre una nuova via muore alpinista esperto; Forlì, salvato dai pompieri un uomo colpito da malore in casa. Colpito da malore mentre raccoglie asparagi, muore 53enneNella mattinata di oggi è scattato un allarme per un cinquantatreenne di Teggiano, colpito da malore in area montuosa nel comprensorio del comune di Teggiano dove era andato per ... ilmattino.it Colpito da un malore, cade nelle acque del Naviglio: gravissimoTutto è accaduto un attimo dopo le 13.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Il 63enne, residente a Busto Garolfo, ha accusato un malore ed è caduto in acqua mentre ... milanotoday.it Muore in bici l’ex presidente della #CroceRossa di #Legnano Graziano Bonaldo, 63 anni, colpito da infarto mentre pedalava in Trentino con la moglie Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/muore-in-bici-lex-presidente-della-cri-di-legnano-411535.ht - facebook.com facebook Malore sulla 'Nave della salute', 78enne colpito da infarto e salvato a bordo x.com