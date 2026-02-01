Morto il sub colpito da malore nelle acque del Moregallo

Un sub è morto nel pomeriggio di domenica a Mandello del Lario dopo aver avuto un malore nelle acque del Moregallo. I soccorsi sono intervenuti d’urgenza, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. La tragedia si è verificata durante un’immersione e ha lasciato tutti sconvolti.

Non ce l'ha fatta il sub di 67 anni che nella mattinata di domenica 1 febbraio era stato soccorso in codice rosso nelle acque del Moregallo a Mandello del Lario. L'uomo, residente nel Milanese, è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco, nonostante i disperati tentativi di rianimazione operati dai sanitari sulla spiaggia e in ospedale. Con questo tragico episodio sale a sette il numero di sub morti in questa zona dal 2022, confermando la pericolosità di queste acque. L'allarme era scattato verso le 9:15, quando il sub ha dato il segnale di richiesta di aiuto subito dopo essersi immerso nelle acque antistanti via Moregallo, zona tristemente nota per essere spesso teatro di gravissimi incidenti durante le immersioni.

