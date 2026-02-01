Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio Salvata dall’intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sul Naviglio Grande per salvare una volpe rimasta intrappolata in acqua. Hanno recuperato l’animale, che rischiava di annegare o di farsi male, e lo hanno portato in salvo. La scena si è svolta in modo rapido, con i pompieri che hanno dimostrato prontezza e attenzione.

Vigili del Fuoco al lavoro nella mattinata di mattina per recuperare dalle acque del Naviglio Grande una volpe in difficoltà. L’animale, visibilmente stremato e in balia della corrente, è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La volpe è stata tratta in salvo grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale dell’Unione Fontanili, della Polizia Provinciale e di un veterinario, al quale è stata successivamente affidata per le cure del caso. Dopo le prime verifiche, l’animale è risultato in condizioni non gravi, ma necessita comunque di accertamenti e di un periodo di osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio. Salvata dall’intervento dei vigili del fuoco Approfondimenti su Naviglio Grande Incendio in una palazzina a Bagheria, anziana bloccata in balcone salvata dai vigili del fuoco calati dall'alto Cagnolino rimane incastrato in un tombino interrato, liberato dall'intervento dei vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Naviglio Grande Argomenti discussi: Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio. Salvata dall’intervento dei vigili del fuoco; SMS-trappola e finti poliziotti: attenzione alla nuova ondata di truffe; Soldi per una coda di topo: una tradizione svizzera in via di estinzione?. Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio. Salvata dall’intervento dei vigili del fuocoVigili del Fuoco al lavoro nella mattinata di mattina per recuperare dalle acque del Naviglio Grande una volpe ... ilgiorno.it I carabinieri salvano una volpe catturata con una trappola abusivaI Nuclei Carabinieri Forestale di San Roberto e Sant’Eufemia di Aspromonte, a seguito di segnalazione di privato cittadino, sono intervenuti in Località Ficarelle in Agro del Comune di Campo Calabro ... rainews.it Asilo nido a cernusco sul naviglio MI ricerca educatori/educatrici per sostituzioni. Se interessati inviate il vostro CV a [email protected] - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.