Firenze doppio furto nella notte | svaligiate gioiellerie nei centri commerciali di Calenzano e Campi Bisenzio

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, due gioiellerie nei centri commerciali di Calenzano e Campi Bisenzio sono state svaligiate. I ladri sono entrati di nascosto, rompendo le vetrine e portando via qualche bottino di valore. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento nessun arresto. La paura resta tra i commercianti e i clienti dei centri commerciali.

FIRENZE – Notte di paura quella appena trascorsa, fra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, in provincia di Firenze. Svaligiate due gioiellerie all’interno di centri commerciali. Il primo colpo è stato messo a segno verso le 3 presso la gioielleria ‘Sarni follie d’oro’, nel centro Iper Tosano di Calenzano. Ignoti avrebbero rimosso i pannelli di copertura del soffitto, riuscendo ad entrare nel negozio e portare via monili in oro per un valore da quantificare. Verso le 4:30, presso il Centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio usando un’auto come ariete, i ladri sono riusciti ad infrangere la porta di ingresso ed entrare nella gioielleria ‘Stroili’, impossessandosi di preziosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, doppio furto nella notte: svaligiate gioiellerie nei centri commerciali di Calenzano e Campi Bisenzio Approfondimenti su Firenze Calzano Doppio colpo nella notte, svaligiate due gioiellerie: una è all’interno dei Gigli. L’auto usata come ariete Due negozi di gioielli sono stati svaligiati nella notte a Firenze. Campi Bisenzio, il Comune: “Il 26 dicembre, Santo Stefano, no all’apertura dei centri commerciali” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Maxifurto in una gioielleria nel centro di Firenze #ansa #news Ultime notizie su Firenze Calzano Argomenti discussi: Furto a turisti Usa a Firenze, due arrestati; Case nel mirino, doppio furto in via Ravegnana in pochi minuti: i ladri colpiscono in prima serata; Spaccata al ristorante, il ladro fa incetta di amari; Attenti al furto di trolley sui treni: l'allarme social di Federica Gentile. Doppio colpo nella notte, svaligiate due gioiellerie: una è all’interno dei Gigli. L’auto usata come arieteI furti perpetrati a pochi chilometri di distanza in due diverse attività. Carabinieri al lavoro per risalire agli autori e capire se si tratta della stessa banda ... msn.com Furti nella notte in 2 gioiellerie all'interno di centri commerciali nel FiorentinoFurti nella notte in due gioiellerie all'interno di centri commerciali nel Fiorentino. Il primo colpo è stato messo a segno verso le 3 presso la gioielleria 'Sarni follie d'oro', nel centro Iper Tosan ... ansa.it Sabato 24 gennaio alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, a conclusione del Progetto “Noi e voi… insieme per stare bene” Abbiamo trascorso una allegra giornata di festa con gli amici della RSA La Mimosa e della RSA Anni Azzurri. Oltre ai volontari e ai - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.