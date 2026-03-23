In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino straniero gravemente indiziato di una serie di furti aggravati commessi la scorsa primavera. L’indagine trae origine dalla pronta segnalazione della responsabile di un esercizio commerciale situato nella galleria “Buonvento”. La donna, avendo riconosciuto l’autore di precedenti furti, all’interno del proprio negozio, non ha esitato a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Furti nei centri commerciali, arrestato presunto responsabile di una serie di colpi

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