Tragedia a Bosa 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite | arrestato il figlio

A Bosa, in provincia di Oristano, un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essere stato colpito con un cacciavite. La polizia ha arrestato il figlio della vittima, ritenuto responsabile dell’omicidio. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.