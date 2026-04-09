Tragedia a Bosa 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite | arrestato il figlio

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bosa, in provincia di Oristano, un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essere stato colpito con un cacciavite. La polizia ha arrestato il figlio della vittima, ritenuto responsabile dell’omicidio. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo di 78 anni è morto a Bosa (Oristano) in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua casa: è stata colpito con un cacciavite. Il 78enne, soccorso dal 118, è deceduto poco dopo in ospedale. Fermato il figlio di 42 anni, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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