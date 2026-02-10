Shibumi Karate trionfa al Campionato regionale | 14 medaglie nel kumite

I giovani atleti di Shibumi Karate tornano a casa con 14 medaglie dal Campionato regionale di Kumite, organizzato dalla Fesik Lazio e Abruzzo. I ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e abilità sul tatami, conquistando risultati importanti che testimoniano il livello della loro preparazione.

Risultato lusinghiero per la società di Latina che dalla "trasferta" a Ferentino torna con cinque ori, altrettanti argenti e quattro bronzi Sono tornati a casa con un "bottino" di 14 medaglie i giovani atleti di Shibumi Karate dal Campionato regionale Kumite organizzato da Fesik Lazio e Abruzzo (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e discipline associate). Le gare domenica 8 febbraio 2026 presso il Palazzetto dello sport di Ferentino in provincia di Frosinone. Soddisfatti i due Maestri. "Il 2026 si è aperto con una sfida molto impegnativa per i nostri ragazzi – ha Ivan Rosa - i quali però non si sono lasciati intimorire e hanno dimostrato che il duro lavoro porta sempre i suoi frutti.

