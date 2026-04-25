Colleferro In corso di svolgimento al PalaRomboli il Campionato Nazionale Acsi di Karate nelle specialità del kata e kumite

Al PalaRomboli di Colleferro si sta svolgendo il Campionato Nazionale Acsi di Karate, che prevede gare nelle specialità del kata e del kumite. La manifestazione è iniziata questa mattina e proseguirà per le prossime ore, attirando partecipanti da diverse regioni italiane. La competizione si svolge all’interno di un evento di due giorni, con le gare che coinvolgono atleti di varie categorie e livelli di esperienza.

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