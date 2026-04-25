Colleferro Elezioni Comunali 2026 Presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere comunale Tutti i nomi

A Colleferro sono state presentate quattro candidature per le prossime elezioni comunali del 2026. Con la scadenza dei termini, sono stati ufficialmente depositati i nomi dei candidati a sindaco e ai consiglieri comunali, completando così le liste in vista delle elezioni. La presentazione delle candidature si è conclusa nelle ultime ore, confermando la partecipazione di più soggetti alla competizione elettorale.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Alla chiusura dei termini per la presentazione delle liste dei candidati, a Colleferro sono state presentate 4 candidature L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Elezioni Comunali 2026. Presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere comunale. Tutti i nomi Notizie correlate Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiIn questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di... Leggi anche: Elezioni provinciali a Chieti: depositate le candidature, tutti i nomi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidati; 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Colleferro: candidatura a sindaco di Giulio Calamita; Colleferro, il Movimento 5 Stelle con Calamita. Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al votoSono 17 in totale, alcuni dei quali cruciali per le dinamiche politiche dell'area come Albano Laziale e Colleferro. A Santa Marinella dispersione di voti a destra e sinistra ... romatoday.it Comunali 2026 nel Lazio, non solo litorale: tutte le città chiamate al votoIl 24 e 25 maggio gli elettori saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli comunali in 37 Comuni della regione ... ilfaroonline.it Definiti gli schieramenti per le prossime elezioni comunali: la corsa alla fascia tricolore vede protagonisti il sindaco uscente Carmine Cennamo, che punta alla continuità con la lista "Noi per Postiglione", e lo sfidante Piero Forlano, alla guida della lista "Postigli - facebook.com facebook Arcidano, elezioni comunali: Davide Fanari si ripresenta x.com