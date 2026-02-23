Elezioni provinciali a Chieti | depositate le candidature tutti i nomi

Le candidature per le elezioni provinciali di Chieti sono state depositate, innescando un acceso confronto tra i vari schieramenti. La data della consultazione è fissata per domenica 15 marzo, e i candidati si preparano a presentare i loro programmi davanti agli elettori. Gli incontri pubblici e le scadenze amministrative si susseguono, mentre gli elettori attendono di conoscere i volti che guideranno la provincia nel prossimo mandato.

La validazione avverrà entro sabato 28 febbraio. Si voterà domenica 15 marzo Sono state presentate le candidature per le elezioni provinciali di Chieti, che si terranno domenica 15 marzo. Le candidature sono state depositate all’Ufficio elettorale dell’ente: la validazione avverrà entro sabato 28 febbraio. In corsa per la carica di presidente ci sono l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona. Per il rinnovo del consiglio sono state presentate due liste: “Insieme per la Provincia di Chieti” e “La Provincia che vogliamo”. La consultazione elettorale si terrà domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Provinciali, coalizioni provano a stringere sui nomi: ore decisive per le candidatureA pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Lecce, le coalizioni provinciali intensificano i loro incontri per definire le proposte uniche.

