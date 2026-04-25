Colle | due grandi Festival! Euritmia Mediterranea e Bike da oggi al 30 aprile

A Colle sono in programma due eventi di rilievo che si svolgeranno fino al 30 aprile. Si tratta del Festival Euritmia Mediterranea e del Colle Bike Festival, entrambi in calendario per questo fine settimana. Le manifestazioni coinvolgeranno diverse location della zona, attirando partecipanti e visitatori interessati alle rispettive tematiche. La città si anima con queste iniziative che offriranno momenti di divertimento e cultura.

Colle si prepara a due grandi eventi per questo fine settimana, due importanti occasioni: il Festival Euritmia Mediterranea ed il Colle Bike Festival. Da oggi a giovedì 30 aprile, torna infatti la seconda edizione del Festival Euritmia Mediterranea, progetto culturale internazionale promosso da Euritmia Mediterranea ETS. Ad aprire il festival oggi alle 11 sarà la passeggiata musicale di Bandão. Si prosegue alle 20 con il concerto in piazza della Baro Drom Orkestar. Domani la città continuerà a vivere tra arte di strada diffusa e appuntamenti teatrali. Tra gli eventi musicali alle 18 il Forró Tzigano. Da lunedì 27 a giovedì 30 aprile il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: due grandi Festival! Euritmia Mediterranea e Bike da oggi al 30 aprile Notizie correlate Festival Euritmia MediterraneaDal 25 al 30 aprile Colle si trasforma in un palcoscenico diffuso: strade, piazze e il Teatro del Popolo ospiteranno la seconda edizione del Festival... Festival Euritmia. Musica e cultura mediterraneaCon ospiti d’eccezione come Franco Mussida, Eugenio Bennato, Ginevra Di Marco, Baro Drom Orkestar, Bandao e tanti altri, da oggi a giovedì 30, Colle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Colle: due grandi Festival! Euritmia Mediterranea e Bike da oggi al 30 aprile; L'intervista a Eugenio Bennato in concerto martedì 28/4 per la seconda edizione del Festival Euritmia Mediterranea a Colle Val D'Elsa!. Colle: due grandi Festival! Euritmia Mediterranea e Bike da oggi al 30 aprileAlle 11 passeggiata musicale di Bandão, alle 20 concerto della Baro Drom Orkestar. Domani la città continuerà a vivere tra arte di strada diffusa e appuntamenti teatrali. . lanazione.it A Colle Val d’Elsa prende il via il Festival Euritmia MediterraneaPer 6 giorni il Festival Euritmia Mediterranea animerà strade, piazze e il Teatro del Popolo con musica, teatro e performance da tutta Europa ... sienafree.it Dal 25 al 30 aprile 2026, Colle Val d'Elsa Festival di Euritmia Mediterranea Seconda edizione del Festival Euritmia Mediterranea "Semi di Comunità" organizzato da Euritmia Mediterranea Il Festival Internazionale Euritmia Mediterranea torna nel 2026 con una - facebook.com facebook