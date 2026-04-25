Coinvolti non assolti | il senso della libertà oggi

Dall’ultimo 25 aprile, si è aperto un dibattito sul rapporto tra libertà e responsabilità, evidenziando come molte persone coinvolte in procedimenti legali siano rimaste coinvolte senza essere state assolvete. La discussione si concentra sul significato di libertà nel contesto attuale, senza tralasciare il ruolo delle scelte individuali e dei limiti imposti dalla legge. L’articolo analizza queste dinamiche, sottolineando il legame tra responsabilità e diritto di agire liberamente.

Dal 25 aprile ad oggi. Una riflessione sul legame indissolubile tra scelta, limite e partecipazione. Ecco perché la libertà esiste solo se accompagnata dalla responsabilità “Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti”.Fabrizio De Andrèha racchiuso in una frase la complessità di un intreccio solo in apparenza paradossale, quello tralibertàeresponsabilità. Oggi, 25 aprile, queste parole calzano a pennello, smontano le comode illusioni e scuotono gli animi ricordando una verità semplice:non si può essere liberi senza essere responsabili. Ma come si intrecciano queste dimensioni? Partiamo dal primo basilare concetto: lalibertà assoluta, intesa come assenza totale di vincoli, è teoricamente impossibile in una società, genererebbecaos e sopraffazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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