Voto libero o libertà svenduta? Il vero senso della politica ed elezioni per non restare ostaggio del silenzio

A fine maggio si terranno le elezioni in Agrigento e in diversi comuni della provincia, un appuntamento che attirerà l’attenzione di molti cittadini. Si tratta di un momento in cui si sceglieranno i rappresentanti locali, con elezioni che coinvolgono vari livelli amministrativi. La partecipazione al voto rappresenta un elemento centrale nel processo democratico, e questa consultazione si inserisce in un quadro più ampio di decisioni che riguardano il territorio.

A fine maggio si vota ad Agrigento e in molti comuni della provincia. Non è un appuntamento qualunque. È il momento in cui ogni cittadino è chiamato a rispondere a una domanda semplice e seria: per chi, e perché?L'astensionismo premia le minoranzeDa anni in Sicilia, e in Italia, cresce la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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