L' elefantessa ribelle e il senso della libertà Il nuovo libro di Francesco Cortonesi

Il volume ricostruisce la vicenda di Tyke, fuggita dal circo il 20 agosto 1994. Edito da Cronache Ribelli, è illustrato da Simone Arniani “Tyke - Elefanti in rivolta” ricostruisce la vicenda dell’elefantessa Tyke, che il 20 agosto 1994, durante una performance alle Hawaii, si ribellò alle violenze subite e fuggì dal circo, scatenando un evento destinato a diventare simbolo globale. Attorno al suo percorso, il libro però crea anche un affresco più vasto: decenni di sfruttamento degli elefanti nei circhi, nell’industria del turismo, nel bracconaggio, nelle guerre e nei conflitti ambientali, fino agli atti di resistenza di molti altri esemplari in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

