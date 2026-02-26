Ma la classe non è acqua nemmeno quando si rischia di finire a terra

Durante una conferenza stampa affollata, un’icona della musica italiana ha rischiato di cadere dalla sedia, ma è riuscita a mantenere l’equilibrio. L’episodio ha suscitato risate e applausi tra il pubblico presente. La scena si è conclusa senza conseguenze, lasciando un ricordo di spontaneità e divertimento tra i presenti.

Piccolo incidente in conferenza stampa per la "divina" della musica italiana: la cantante rischia di cadere dalla sedia ma reagisce con ironia Piccolo brivido per Patty Pravo a Sanremo 2026. Durante l'affollata conferenza stampa, l'icona della musica italiana ha rischiato di cadere dalla sedia, salvandosi con un riflesso pronto tra le risate e gli applausi della sala. Un rischio che non le ha impedito di ricordare i festeggiamenti per il 60esimo anniversario di carriera. Dopo due serate all'insegna della classe con il suo brano Opera, la "Divina" si conferma l'anima sofisticata del Festival: come annunciato dal moderatore, l'attesa per il nuovo album finirà il 6 marzo.