L’India è a secco di gas | perché Delhi rischia di finire nel caos

L’India sta affrontando una grave carenza di gas naturale che mette a rischio l’approvvigionamento energetico. La situazione deriva dalla riduzione delle forniture provenienti dal Medio Oriente, regione coinvolta nel conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti. Le autorità indiane stanno monitorando la crisi, mentre le compagnie energetiche cercano di gestire le scorte limitate. La carenza di gas sta creando difficoltà in vari settori industriali e domestici.

L’ India è uno dei Paesi più colpiti dagli effetti della guerra in Medio Oriente tra Israele, Iran e Stati Uniti. Il motivo è semplice: dallo Stretto di Hormuz, area marittima cruciale per il commercio mondiale di combustibili fossili e adesso soggetta a forti limitazioni, transita il 40-50% delle sue importazioni di p etrolio greggio, circa la metà di gas naturale liquefatto (Gnl) e la maggior parte delle sue spedizioni di gas di petrolio liquefatto (Gpl, 85%) destinate a Delhi. Negli ultimi giorni, non a caso, gli abitanti della nazione più popolosa del mondo hanno dovuto affrontare una preoccupante carenza di gas da cucina. La situazione ha scatenato una corsa agli acquisti e ha costretto alcune attività, come i ristoranti, a chiudere temporaneamente i battenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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