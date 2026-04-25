Cocktail fai da te minorenni trasformano i muretti in bar improvvisati | così si aggirano le regole
Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, lungo il viale delle Dune a San Leone, un gruppo di giovani, principalmente minorenni, ha allestito un bar improvvisato sui muretti vicino alla pista ciclabile. I ragazzi hanno preparato e consumato cocktail fatti in casa, creando un punto di ritrovo che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. La scena si è svolta all’aperto, lontano dai locali pubblici e dagli stabilimenti balneari.
Non nei locali, non negli stabilimenti balneari presi d’assalto ma direttamente in strada. È quanto accaduto oggi, sabato 25 aprile, lungo il viale delle Dune a San Leone, dove decine di giovani – per la maggior parte minorenni – hanno trasformato i muretti a ridosso della pista ciclabile in una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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