Cobolli la ribalta con carattere | Madrid premia la rimonta e lo spinge al terzo turno

Flavio Cobolli ha conquistato il terzo turno del Masters 1000 di Madrid grazie a una vittoria in rimonta. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha dimostrato carattere e determinazione, affrontando gli avversari con sicurezza. La vittoria rappresenta un passo avanti nel torneo per Cobolli, che ora si prepara a sfidare il prossimo avversario in un match che si svolgerà nelle prossime ore.

Flavio Cobolli si prende il terzo turno del Masters 1000 di Madrid con una vittoria costruita in rimonta e con personalità. Il romano, numero 13 del mondo, ha battuto l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7 (7), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 30 minuti, rimettendo in piedi una partita che si era complicata subito. E il tipo di successo che racconta bene il momento dell’azzurro: non perfetto, ma capace di cambiare marcia quando il match lo richiede davvero. La gara era partita in modo scomodo. Nel primo set Cobolli non è stato abbastanza lucido nella costruzione del gioco, ha lasciato per strada qualche occasione e ha sofferto soprattutto lungo la diagonale di rovescio, dove Carabelli è riuscito a tenerlo sotto pressione.🔗 Leggi su Sportface.it

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