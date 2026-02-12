Intelligenza Artificiale Cna Avellino protagonista a Istanbul

All’evento di Istanbul, Cna Avellino ha portato i suoi giovani. Quindici partecipanti italiani si sono uniti a colleghi di Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia per discutere di come usare l’intelligenza artificiale nel lavoro con i giovani. La delegazione campana ha mostrato le proprie idee e ha ascoltato le esperienze degli altri, contribuendo a una giornata di scambio e confronto tra paesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ambito del programma YOU Youth Workers Mobility dell'Unione Europea KA153 YOU, 29 partecipanti provenienti dall'Italia, Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia hanno partecipato ad un progetto che prevede l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel lavoro giovanile. Nell'ambito ERASMUS+, il progetto "AI for Good: Trasformation Youth Work through AI" sostenuto dall'Agenzia nazionale turca, dal 1-9 Febbraio ad Istanbul si è tenuto un corso di formazione internazionale con una serata di gala, organizzata dalla Camera di Commercio di Istanbul. A rappresentare Irpinia, Fabio Galetta delegato da CNA di Avellino che in qualità di Vice Presidente Vicario e da delegato alla Camera di Commercio Irpinia – Sannio: "Grazie a loro che mi hanno consentito di rappresentare le nostre imprese e la nostra realtà territoriali.

