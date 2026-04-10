Nelle ultime settimane è emersa una dichiarazione ufficiale riguardante l’adozione crescente di tecnologie di intelligenza artificiale all’interno di un’agenzia di intelligence. Si prevede che entro due anni, sistemi con capacità di intelligenza artificiale saranno presenti in tutte le piattaforme analitiche dell’organizzazione. La notizia riguarda un cambiamento strategico volto a migliorare le attività di analisi e sicurezza nazionale attraverso l’uso di nuove tecnologie.

“Entro i prossimi due anni avremo collaboratori basati sull’intelligenza artificiale integrati in tutte le piattaforme analitiche dell’agenzia”. A dirlo è Michael Ellis, vicedirettore della Cia. L’annuncio è storico. L’IA svolgerà un ruolo centrale nelle operazioni, a cominciare dall’analisi, dalla raccolta dati e dalla traduzione. Si tratterà, insomma, di “una sorta di versione riservata dell’IA generativa che aiuterà i nostri analisti nelle attività di base”. È un passo in avanti notevole rispetto al passato. Un diktat che arriva direttamente dalla Casa Bianca, intenzionata a integrare l’IA nelle varie agenzie. La tecnologia non sempre è stata vista dall’intelligence come uno strumento d’aiuto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Intelligenza artificiale e sicurezza nazionale. La svolta strategica della Cia

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