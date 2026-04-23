Classifica oroscopo | i cinque segni più fortunati del ponte del 1° maggio 2026

Durante il ponte del 1° maggio 2026, la posizione della Luna Piena in Scorpione e l’ingresso di Mercurio in Toro influenzeranno alcuni segni zodiacali. La classifica dell’oroscopo individua i cinque segni che potrebbero trarre maggiore beneficio da questi aspetti astrali nei giorni di festa. Questi segni si troveranno a vivere momenti di maggiore serenità e opportunità durante il weekend lungo.

La classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 racconta i cinque segni che vivranno meglio questi giorni, fra la Luna Piena in Scorpione del venerdì e l'ingresso di Mercurio in Toro della domenica. Un ponte breve ma intenso, di quelli che si ricordano per un dettaglio: una cena, una passeggiata, una conversazione vera. Firma: Artemide – Aggiornato il 23 aprile 2026 Il cielo del ponte ha un respiro ampio. Mercoledì 29 aprile Venere e Marte si parlano in modo gentile e preparano l'atmosfera. Venerdì 1 maggio, alle 17:22, la Luna Piena si accende a 11° dello Scorpione: è una plenilunio profondo, che porta in superficie quello che pensiamo davvero, ma lo fa con la mediazione benefica di Venere in sestile a Saturno, che dà solidità a parole e decisioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

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