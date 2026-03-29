Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Bezzecchi vola al comando!

Il Campionato Mondiale di MotoGP 2026 ha aperto i battenti in Thailandia, con il Gran Premio di Buriram che si è svolto per la seconda volta consecutiva. La scelta di disputare la gara in questa località deriva dalla volontà di evitare il periodo del Ramadan, che ha portato allo spostamento del GP di Lusail a novembre, lasciando invariata la data della gara thailandese.

Il Mondiale di MotoGP 2026 è iniziato Thailandia: si è partiti da Buriram per la seconda volta consecutiva, sempre in ossequio al Ramadan, evitando di correre in Qatar in concomitanza della festività religiosa: il GP di Lusail è stato poi spostato a novembre. I Gran Premi totali saranno 22, proprio come nel 2025, ma c’è stato un cambio rispetto allo scorso anno: il secondo GP della stagione si è corso in Sudamerica, ma non in Argentina, sostituita da Brasile, con l’autodromo di Goiania che ha visto andare in scena un fine settimana con problemi e polemiche. Saranno poi 14 le gare in Europa, delle quali 2 in Italia, ovvero a fine maggio al Mugello e ad inizio settembre a Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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