Il Mondiale di MotoGP 2026 è partito con il Gran Premio in Thailandia, disputato ancora una volta a Buriram, in coincidenza con il Ramadan. La gara in Qatar è stata spostata a novembre per evitare di sovrapporsi alla festività religiosa. Nella classifica generale, il pilota Martin ha preso il comando superando Bezzecchi, mentre Marquez ha perso terreno rispetto ai primi.

Il Mondiale di MotoGP 2026 è iniziato Thailandia: si è partiti da Buriram per la seconda volta consecutiva, sempre in ossequio al Ramadan, evitando di correre in Qatar in concomitanza della festività religiosa: il GP di Lusail è stato poi spostato a novembre. I Gran Premi totali saranno 22, proprio come nel 2025, ma c’è stato un cambio rispetto allo scorso anno: il secondo GP della stagione si è corso in Sudamerica, ma non in Argentina, sostituita da Brasile, con l’autodromo di Goiania che ha visto andare in scena un fine settimana con problemi e polemiche. Saranno poi 14 le gare in Europa, delle quali 2 in Italia, ovvero a fine maggio al Mugello e ad inizio settembre a Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Martin supera Bezzecchi al comando, Marquez perde terreno

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