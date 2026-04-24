Giulio Pellizzari ha conquistato la vittoria al Tour of the Alps 2026, portando a casa la maglia verde al termine delle cinque tappe disputate nel Trentino-Alto Adige e Tirolo. L’atleta italiano ha realizzato un assolo decisivo durante una delle frazioni, che gli ha permesso di ottenere il risultato finale. La gara si è svolta nel corso di questa settimana, con diverse salite e tratti impegnativi lungo il percorso.

Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps 2026, salendo sul gradino più alto con la maglia verde al termine delle cinque frazioni andate in scena sulle strade di Trentino-Alto Adige e Tirolo nel corso di questa settimana. Il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha conquistato la sua prima affermazione in carriera in una piccola corsa a tappe, durante la quale ha tra l’altro alzato le braccia al cielo in due occasioni: martedì pomeriggio imponendosi in uno sprint ristretto dopo aver regalato spettacolo sull’ascesa della Val Martello e oggi in solitaria sul traguardo di Bolzano. Il 22enne marchigiano, che lo scorso anno firmò il suo primo sigillo da professionista in una tappa della Vuelta di Spagna, ha attaccato nel cuore della salita di Montoppio, il cui GPM era posto a diciassette chilometri dall’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari in trionfo! Assolo memorabile, un italiano torna a vincere

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